Аптеки фиксируют рост продаж противовирусных препаратов в ожидании второй волны коронавируса

В течение первых трех недель августа продажи противовирусных препаратов в Eapteka.ru выросли на 190%, следует из пресс-релиза организации. Потребители также стали чаще покупать маски, антисептики и перчатки.

В августе в Eapteka.ru значительно выросли продажи противовирусных препаратов. Также клиенты интернет-аптеки купили в 60 раз больше масок, чем за аналогичный период 2019 года.

Повышение спроса в Eapteka.ru связывают с подготовкой ко второй волне коронавируса. «Спрос высокий, но хаотичным и ажиотажным, как весной, его назвать нельзя: покупатели планомерно закупаются впрок», — заявил генеральный директор компании Антон Буздалин

Помимо роста продаж противовирусных препаратов (190%), покупатели за первые две недели августа купили в 60 раз больше масок, в 4.5 раза больше антибактериальных средств и в 2 раза больше медицинских перчаток (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года).

Руслан Мавлиханов

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