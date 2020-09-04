«Сотекс» вошел в десятку российских фармпроизводителей по версии Forbes

Фармацевтическая компания «Сотекс» вошла в десятку ведущих российских производителей лекарственных средств, опубликованном журналом Forbes.

В рейтинг издания были включены крупнейшие по выручке за 2019 год фармпроизводители, контролируемые частными лицами (более 50%) и отнесенные в системе СПАРК к категории «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях».

Компании оценивались по пяти критериям: выручка за год, изменение выручки за год, чистая прибыль, количество зарегистрированных лекарственных препаратов, количество разрешений на проведение клинических исследований, выданных компании.

Согласно Forbes, выручка «ФармФирмы «Сотекс» за 2019 год составила 11,1 млрд рублей, чистая прибыль – 1,9 млрд руб. Объем производства «Сотекс» на сегодня составляет 143 млн ампул и 13 млн преднаполненных шприцев в год. Продукция компании экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, отмечается в публикации.

Источник: компания «Сотекс»

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