STADA объявила о назначении главы производственного кластера в регионе Россия и СНГ

C 1 сентября должность директора по техническим операциям в регионе Россия и СНГ займет Алеш Рокавец. Ранее он работал в компании Lek. В зоне его ответственности будут находиться производственные площадки компании не только в России, но и в Китае.

STADA объявила о назначении нового руководителя производственного кластера в регионе Россия и СНГ. С 1 сентября эту должность займет Алеш Рокавец. Об этом сообщает пресс-служба STADA.

В зоне его ответственности будут находиться производственные площадки компании не только в России («Нижфарм» и «Хемофарм»), но и в Китае — производство в Миюне.

Рокавец имеет 25-летний опыт работы в фармацевтической отрасли. Он переходит в STADA из компании Lek , где в последнее время занимал должность руководителя предприятия по производству твердых лекарственных форм.

До этого он был занят в сфере исследований, работал начальником производственного подразделения и начальником участка по производству API.

Веролюб Любинкович, руководивший производственным кластером в регионе Россия и СНГ на протяжении 6 лет, с 1 сентября приступает в STADA к работе на новой должности — директора по интеграции глобальных операций. Оставаясь в России, он будет отвечать за интеграцию на глобальном уровне.

Фото: stada.ru

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