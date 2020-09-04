Большинство россиян предпочли стационарные аптеки заказам онлайн

Почти половина россиян не покупают лекарства онлайн — 47% жителей страны остаются верны аптекам, отмечая неудобство, длительное ожидание и отсутствие возможности консультации с фармацевтом при совершении онлайн-заказов.

Большая часть россиян продолжает покупать лекарства в аптеках, а не в онлайне, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир». Часть жителей страны до сих пор не слышала о возможности заказывать лекарства онлайн.

В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России. Согласно опросу, 47% россиян совсем не использует услуги онлайн-витрин. 31% респондентов отметили, что иногда покупают препараты онлайн. 13% участников опроса заявили, что совершают покупки исключительно в интернет-витринах, а 9% россиян все еще не знакомы с возможностью покупки лекарств онлайн.

В основном от онлайн-покупок отказываются респонденты старше 60 лет. Опрошенные в возрасте 25-34 более лояльно относятся к нововведениям и чаще других стали совершать интернет-заказы.

Выбор стационарных аптек вместо онлайна покупатели объясняют тем, что: офлайн-покупка более удобна (59%); в аптеке лекарство купить быстрее, чем ждать заказ (36%); в аптеке есть возможность консультации с фармацевтом (28%).

Несмотря на то, что пандемия дала прирост развитию онлайн-сервисов, эксперты считают, что потребитель оказался не готов к таким нововведениям, в ближайшее время обычные аптеки останутся в приоритете клиента. «Мы уверены, что онлайн сервисы на рынке обязательно займут свою нишу, однако все будет идти постепенно и скачкообразного роста в ближайшей перспективе мы не ожидаем», – комментирует исследование директор по работе с клиентами «Ромир» (Mile Group) Марина Шепотиненко.

Руслан Мавлиханов

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