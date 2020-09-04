С 1 сентября аптекам придется тратить больше времени на приемку маркированных лекарств

Жизнь аптек может еще больше усложниться начиная с 1 сентября из-за нововведений в системе мониторинга движения лекарств (СМДЛП). С этого момента агрегация лекарств с разными GTIN (идентификационный номер лекарственного изделия) в один короб прекращается. Аптечные предприятия будут получать «ассорти», на разбор которых им придется потратить заметно больше времени, чем прежде.

С 1 сентября агрегация различных маркированных препаратов в один короб прекращается. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства 1556 (дополнение в пункт 40). Об этом говорилось 1 сентября на совещании, которое провели Росздравнадзор и ЦРПТ в закрытом для СМИ режиме. По словам участников мероприятия, нововведение доставит аптекам излишние хлопоты, так как потребуется потратить заметно больше времени для того, чтобы принять товар и предоставить сведения в СМДЛП о полученной партии лекарств.

Новое правило может быть выгодно скорее крупным дистрибьюторам и больничным аптекам, отмечает один из участников совещания на условиях анонимности. А остальным игрокам, в особенности аптекам, оно доставит дополнительные сложности. Те, у кого заказов и наименований много, оказываются в самом незавидном положении.

Раньше дистрибьюторы собирали разные лекарственные средства в один короб и присваивали ему один групповой SSCC (серийный код транспортной упаковки). При приемке товара аптека сканировала только его. Теперь же ей придется оприходовать все содержимое короба по отдельности. То есть выполнять дополнительные операции.

На совещании также говорилось о том, что у дистрибьюторов забиты лекарствами все возможные карантинные зоны: аптеки маркированный товар не берут или берут в тестовом режиме в ограниченном количестве. Спикеры акцентировали внимание на том, что многие проблемы с внедрением маркировки являются следствием низкого уровня готовности фармпроизводителей.

В ответ на запрос «ФВ» ЦРПТ сообщил, что это, как и подавляющее большинство других изменений, происходящих в системе, является инициативой самой отрасли. Компании аргументировали необходимость изменения тем, что это избавит их от пересортицы и сложностей при приемке лекарств. Проанализировав, релевантны ли многочисленные обращения по данному вопросу дистрибьюторов и аптек, регулятор принял решение поддержать предложение.

Вопрос неоднократно обсуждался на рабочей группе при Росздравнадзоре и рассматривался в ходе общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. «После того, как государство и отрасль приняли решение и поручили оператору его реализовать, ЦРПТ, как и во всех подобных случаях, провел информирование участников системы, чтобы они успели к ним подготовиться, — отмечается в официальном ответе оператора. — Удивительно, что для некоторых компаний, как правило, одних и тех же, подобные изменения продолжают «оставаться сюрпризами».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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