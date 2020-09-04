Российские фармпредприятия смогут производить зарубежную вакцину от COVID-19

Российские фармпредприятия могут производить как отечественную, так и зарубежную вакцину от COVID-19. В России достаточно для этого производственных площадок. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире программы «Поздняков» на канале НТВ.

Глава Минпромторга подчеркнул, что у людей должен быть выбор, поэтому ничего предосудительного в производстве иностранной вакцины нет.

«Здесь ничего предосудительного нет. У людей должен быть выбор. И здесь никто ни на кого, так сказать, давить точно не будет», — подчеркнул глава Минпромторга.

По его словам, что до конца года необходимо выйти на темпы производства более 1,5 млн вакцин в месяц. Но нюанс заключается в том, чтобы при переходе на более мощные реакторы — в гамалеевском институте работают на 50-килограммовых, а у фармкомпаний они тонные и даже двухтонные, — не пострадали параметры вакцины.

Кроме того, министр рассказал об ощущениях от испытания вакцины «Спутник V» на себе.

«Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу (глава ГНЦ им. Гамалеи. – Прим. ред.) звонил и докладывал о моем состоянии. То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — отметил Мантуров.

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