С 2021 года тестирование на COVID-19 войдет в программу госгарантий

В распоряжение Vademecum поступил проект Программы госгарантий оказания медпомощи на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В нем впервые предлагается ввести средние объемы и нормативы финансовых затрат на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в расчете на одного застрахованного россиянина. В 2021 году эта услуга по ОМС на федеральном уровне оценивается в 584 рубля. В распоряжение Vademecum поступил проект Программы госгарантий оказания медпомощи на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В нем впервые предлагается ввести средние объемы и нормативы финансовых затрат на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в расчете на одного застрахованного россиянина. В 2021 году эта услуга по ОМС на федеральном уровне оценивается в 584 рубля.

Средний объем такой медпомощи – 0,124411 исследования на одного застрахованного человека при оказании первичной медпомощи и 0,090645 исследования – в стационаре. К 2023 году эти показатели планируется несколько увеличить, как и финансирование до 654,7 рублей.

Тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции оплачивается по ОМС при лечении COVID-19 с начала пандемии. Для этого регионы самостоятельно установили тарифы. Например, в Астраханской области ПЦР-тестирование оценили в 310,3 рубля, в Омской области – в 506 рублей, во Владимирской области – 782 рубля, в Приморском крае – 930 рублей.

Исследование обязательно проводится и для госпитализации пациента в стационар по любому другому поводу, это также должно быть оплачено за счет ОМС, отмечали в Федеральном фонде ОМС. Всего на тестирование в марте-июне 2020 года медорганизации потратили не менее 3,3 млрд рублей, говорила в начале августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Также в драфте программы госгарантий подчеркивается, что в соответствии с 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» «каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Кроме того, есть в проекте и отсылка к обновленной Конституции РФ – о том, что вопросы здравоохранения находятся в совместном ведении федеральных и региональных властей, а органы местного самоуправления обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

«В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, организация и финансовое обеспечение медицинской помощи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации», — говорится в проекте, что созвучно измененному в разгар пандемии 326-ФЗ «Об ОМС».

Фото: mos.ru

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