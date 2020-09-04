Онлайн-торговля: лекарства включили в перечень товаров не подлежащих возврату

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает распространить на онлайн-торговлю, включая дистанционную продажу лекарственных препаратов, запрет на возврат или обмен некоторых категорий товаров надлежащего качества, который сегодня действует для стационарных магазинов. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 21 сентября 2020 г.

В проект документа включены:

правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи;

перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара;

перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

В случае принятия, документ должен вступить в силу с 1 января 2021 г.

Согласно представленной информации, при осуществлении розничной торговли в месте нахождения потребителя вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления потребителя с товаром: на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах не допускается продажа продовольственных товаров без упаковки, лекарственных препаратов (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации), медицинских изделий, и др.

«Не принимаются на комиссию товары, которые в соответствии с законодательством России изъяты из оборота, розничная продажа которых запрещена или ограничена, а также товары, не подлежащие возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации: <..> лекарственные средства», — говорится в документе.

Также в проекте документа указано, что не подлежат продаже бывшие в употреблении медицинские изделия, лекарственные препараты, <…>.

В перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации включены товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты.

Разработанный Минпромторгом проект постановления предусматривает особенности оферты при дистанционной продаже товаров. В документе указано, что товар передается потребителю по указанному им адресу либо другому лицу, предъявившему номер заказа или иное подтверждение его оформления. В случае, если после совершения покупки потребитель обнаружит, что товар не соответствует заявленному качеству, продавец должен вернуть деньги после фактического возврата такого товара.

Проект постановления разработан в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», предусматривающего отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки в основных отраслях экономики.

gmpnews