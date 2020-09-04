Gilead Sciences инвестирует $120 млн в разрабатываемый онкопрепарат Jounce Therapeutics

Речь идёт о JTX-1811 — моноклональное антитело для таргетной и иммунотерапии рака

Биофармацевтическая компания Gilead Sciences объявила о заключении соглашения с Jounce Therapeutics, которая ведёт разработку новых методов таргетной и иммунотерапии рака, на эксклюзивную лицензию лекарственного средства JTX-1811. Предполагается, что сделка будет закрыта во второй половине 2020 года.

JTX-1811 представляет собой моноклональное антитело, предназначенное для избирательного истощения иммуносупрессивных опухолевых Т-регуляторных клеток (TITR). Мишенью JTX-1811 является CCR8, хемокиновый рецептор.

В соответствии с условиями соглашения, Gilead сделает предоплату в размере $85 млн, а также инвестирует $35 млн в акции компании Jounce. Кроме того, Jounce может получить дополнительные $685 млн в виде будущих платежей на клинические, регуляторные и коммерческие расходы. Jounce также будет иметь право на получение роялти, исходя из объема продаж по всему миру, при условии внесения определенных корректировок. «JTX-1811 является дополнением к другим нашим кандидатам в области онкологии и имеет потенциал быть первыми в новом классе препаратов для лечения людей как с твердыми опухолями, так и с гематологическими злокачественными новообразованиями», — сказал Уильям А. Ли (William A. Lee), исполнительный вице-президент по исследованиям компании Gilead Sciences.

Jounce будет вести разработку JTX-1811 пока не получено разрешение, и после этого Gilead уже будет иметь исключительное право на препарат. В компании добавляют, что на сегодняшний день JTX-1811 не одобрен нигде в мире. Его эффективность и безопасность не установлены.

Компания намерена подать заявку на новое лекарственное средство (IND) в Администрацию США по продуктам питания и лекарствам (FDA) в первой половине 2021 года.

gmpnews