AstraZeneca готовится к поставкам 3 млрд доз вакцины от COVID-19

Компания расширила свое соглашение с Oxford Biomedica в отношении крупномасштабного коммерческого производства вакцины

Фармацевтическая компания AstraZeneca расширила свое соглашение с ведущей компанией в области генной и клеточной терапии — Oxford Biomedica в отношении крупномасштабного коммерческого производства потенциальной вакцины от COVID-19 (AZD1222).

В соответствии с соглашением, базирующаяся в Оксфорде компания произведет в ближайшие 18 месяцев вакцину, разработанную на основе аденовирусного вектора, после чего контракт может быть продлен еще на 18 месяцев до 2022 и 2023 годов, по договоренности обеих компаний.

AstraZeneca должна выплатить предприятию Oxford Biomedica 15 млн фунтов стерлингов авансом в качестве платы за резервирование мощностей, помимо этого Oxford Biomedica может получить дополнительно 35 млн фунтов стерлингов в рамках новой 18-месячной сделки до конца 2021 года.

Напомним, что разрабатываемая компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом вакцина входит в число ведущих кандидатов в глобальной «гонке» за создание эффективного препарата против коронавируса, и по сообщению компании, разработка AZD1222 расширилась до III фазы клинических испытаний в США.

Испытательные центры США ведут набор до 30 000 взрослых в возрасте 18 лет и старше из различных расовых, этнических и географических групп, которые здоровы или же имеют сопутствующие заболевания, включая ВИЧ. В Перу и Чили планируется начать набор в ближайшее время. Участникам исследования будут введены две дозы AZD1222 с интервалом в четыре недели. Испытание оценивает эффективность и безопасность препарата.

Клинические исследования препарата на поздних стадиях продолжаются в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, в планах — начать в Японии и России. Эти испытания вместе с испытанием фазы III в США охватят до 50 000 добровольцев по всему миру. Результаты данных исследований ожидаются в конце 2020 года.

AstraZeneca продолжает взаимодействовать с правительствами, организациями и партнерами по всему миру для обеспечения широкого и справедливого доступа к вакцине, если клинические испытания препарата окажутся успешными. Недавние объявления о поставках вакцины в Россию, Южную Корею, Японию, Китай, Латинскую Америку и Бразилию увеличивают мировой объем поставок вакцины до трех миллиардов доз.

gmpnews