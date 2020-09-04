FDA обратится к независимым экспертам для оценки вакцин против COVID-19

Американский регулятор намерен призвать независимых экспертов для оценки эффективности и безопасности экспериментальных вакцин против коронавирусной инфекции. По мнению руководителя FDA, это послужит доказательством беспристрастности процесса. Ранее Трамп обвинил FDA в том, что ведомство преднамеренно затягивает и усложняет рассмотрение вакцин и препаратов против COVID-19.

FDA организует встречу с группой независимых экспертов для рассмотрения данных о результатах клинических исследований кандидатных вакцин против COVID-19. Об этом заявил в своем Twitter глава управления Стивен Хан. Он подчеркнул, что это позволит сделать процесс более прозрачным, пишет Reuters.

Заявление регулятора последовало после того, как Президент США обвинил FDA в преднамеренном усложнении процесса по исследованиям вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом. По его словам, это делается для того, чтобы результаты стали известны уже после президентских выборов 3 ноября 2020 года.

Неделей ранее FDA запланировало совещание с членами своего экспертного комитета для обсуждения разработок вакцин. Еще одну встречу планируется провести, когда начнут поступать заявки от разработчиков.

Несмотря на то, что несколько вакцин проходят завершающие стадии клинических исследований, ни одна вакцина в США еще не одобрена.

Илья Дугин

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