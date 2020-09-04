Производители требуют поправок в закон из-за проблемы с досрочной регистрацией дженериков

Производители вновь подняли проблему регистрации и ввода в гражданский оборот дженериков в период действия патента на оригинальный препарат. Они предложили поправки в законодательство, однако эксперт считает, что необходимо уделить большее внимание эффективной защите интеллектуальных прав в суде.

На российском рынке давно существует проблема вывода на рынок воспроизведенных препаратов раньше срока окончания действия патентов на оригинальные лекарства. Производители неоднократно обращаются в суд с требованием признать нарушение их патентных прав, однако подобные споры могут длиться несколько лет, а дженерики в это время свободно обращаются на рынке.

Чтобы решить эту проблему, производители предложили внести изменение в порядок регистрации дженериков. При этом управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин рассматривает такое предложение как попытку через административную процедуру «вылечить» недостатки судебного правоприменения. По его словам, подобных решений не потребовалось бы, если бы интеллектуальные права эффективнее защищали в суде.

Маргарита Грошева

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