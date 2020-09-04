Гидроксихлорохин остался в обновленных рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции

Минздрав РФ представил восьмую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Гидроксихлорохин, исключенный ВОЗ из профильных испытаний, остался в качестве средства для лечения легких и среднетяжелых форм заболевания. А умифеновир, известный как Арбидол, включен в схемы профилактики. Минздрав РФ представил восьмую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Гидроксихлорохин, исключенный ВОЗ из профильных испытаний, остался в качестве средства для лечения легких и среднетяжелых форм заболевания. А умифеновир, известный как Арбидол, включен в схемы профилактики.

В Минздраве отметили, что «большое количество опубликованных зарубежных исследований, а также отечественный опыт» указывают на возможность применения гидроксихлорохина в низких дозах у пациентов с легкой и среднетяжелой формами COVID-19.

«Возможно, применение гидроксихлорохина может предотвратить развитие тяжелых форм инфекции», – указывают в Минздраве, уточняя, что решение о его назначении должно приниматься индивидуально.

Гидроксихлорохин вне стационаров рекомендовано принимать при определенных условиях, важное из которых – контроль ЭКГ.

ВОЗ в июне 2020 года остановила исследования гидроксихлорохина по проекту испытаний препаратов от COVID-19 Solidarity. Впоследствии исследование Recovery британских ученых на 4,7 тысячи пациентах показало неэффективность средства: вместо снижения показателей смертности препарат способствовал увеличению продолжительности пребывания пациентов в стационаре и повышению риска прогрессирования болезни.

На российский рынок поставляется гидроксихлорохин от четырех производителей: Плаквенил от французской Sanofi, Иммард от индийской Ipca Laboratories, Гидроксихлорохин от канадской Nu-Pharm и от российского «Биокома» (сейчас входит в АФК «Система»).

Из рекомендаций исключен препарат схожего с гидроксихлорохином действия – мефлохин, выпускаемый ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России.

Не стало в обновленных схемах лечения и АРВ-препарата лопинавир+ритонавир (оригинальный препарат – Калетра от AbbVie), испытания которого ВОЗ также прекратила.

Зато при тяжелых формах Минздрав России по-прежнему рекомендует ингибиторы интерлейкина-6 тоцилизумаб и сарилумаб с целью подавления цитокинового шторма. В то же время разработчики препаратов прекратили их клинические исследования от COVID-19, поскольку те не достигли конечных точек.

Впервые в рекомендациях появился препарат левилимаб (Илсира) от «Биокада», относящейся к той же группе ингибиторов интерлейкина-6. Остался среди рекомендованных в тех же случаях олокизумаб (Артлегиа от «Р-Фарма»).

Расширил сферу показаний противовирусный препарат умифеновир, известный как производимый «Отисифармом» Арбидол. Средство присутствовало в схемах лечения COVID-19 в легких формах в комбинации с интерфероном альфа. Теперь Минздрав рекомендует принимать его в том числе в целях профилактики заболевания – в качестве самостоятельного средства здоровым лицам и лицам из группы риска, и в комбинации с интерфероном альфа после единичного контакта с больным COVID-19.

В новых рекомендациях появился раздел специфической профилактики, посвященный первой вакцине от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована по ускоренной схеме 11 августа, сейчас начинается заключительный этап ее испытаний. Вакцинация должна быть добровольной.

В документе перечислены группы риска, представители которых должны быть привиты в приоритетном порядке. Среди них – медицинские работники, сотрудники образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты, предприятий общественного питания и других работников сфер услуг; школьники и студенты; лица, подлежащие призыву на военную службу.