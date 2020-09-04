Росатом направит 18 млрд рублей на центр ядерной медицины и технологий в Обнинске

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали протокол о намерениях, согласно которому с 2020-го по 2026 год ГК инвестирует 18 млрд рублей в развитие Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий», одним из основных направлений деятельности которого является ядерная медицина и фармацевтика.

В правительстве Калужской области отметили, что «Росатом» является якорным инвестором ИНТЦ. Денежные средства направят на строительство завода по производству радиофармпрепаратов медицинского назначения по стандарту GMP, строительство центра по обработке и стерилизации медизделий, создание Центра ядерной науки и технологий. При этом госкорпорация планирует реализовать в Обнинске проект «Умный город», который предусматривает управление городом на основе «больших данных».

Основой ИНТЦ станет сеть производственных и научно-исследовательских центров и Физико-энергетический институт им А.И. Лейпунского, МРНЦ им. А.Ф. Цыба (филиал НМИЦ радиологии Минздрава РФ), ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова.

Также правительство региона совместно с «Росатомом» запланировало создать научно-клинический центр, который станет базой апробации для решений цифровой медицины. Для этого совместно с НМИЦ радиологии оцифруют всю имеющуюся базу болезней и снимков. На их основе создадут аналитическую систему для врачей.

В декабре 2018 года рабочая группа специалистов ГК «Росатом», АО «НИИТФА», НМИЦ радиологии Минздрава, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, МГУ, МИФИ объявила о начале экспериментальной сборки российского ускорителя для фотонной лучевой терапии «КЛТ-6» мощностью 6 МэВ. Авторы утверждают, что ускоритель создан на основе «отечественных инновационных разработок» и способен давать как минимум 3D‑визуализацию, иными словами, ничем не хуже импортных конкурентов. Первые испытания «КЛТ-6» были запланированы на конец 2019 года, каньон для его эксплуатации разместится в Обнинске.