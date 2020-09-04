AstraZeneca заключила первую сделку с китайской Shenzhen Kangtai по производству своей вакцины-кандидата от COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия заключила соглашение с Индией о производстве в этой стране более 300 млн доз вакцины Гам-Ковид-Вак (ТН Спутник V) в год. Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран. Какие именно индийские компании будут задействованы в производстве, не сообщается. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия заключила соглашение с Индией о производстве в этой стране более 300 млн доз вакцины Гам-Ковид-Вак (ТН Спутник V) в год. Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран. Какие именно индийские компании будут задействованы в производстве, не сообщается.

«Производя вакцину совместно с Индией, мы сможем поставить вакцину во все страны, все ключевые страны мира. Это проверенная и безопасная технология на основе аденовируса человека, и мы получили запросы на более миллиарда доз из разных стран. Как я уже говорил, более 300 миллионов (доз) в год, мы считаем, что можем производить в Индии», – сказал глава РФПИ.

Также Дмитриев отметил, что Россия ответила на все вопросы Индии по поводу вакцины от коронавируса, в том числе о пострегистрационных исследованиях. «У нас есть серьезная поддержка со стороны индийских ученых. Мы ответили на все вопросы, которые нам задавали – был вопрос о публикации, публикация выйдет на этой неделе в крупном западном издании. <…> Уже на этой неделе мы начали исследования на более 40 тысяч добровольцах», – сказал глава фонда.

Аналитики издания Nikkei Asian Review считают, стратегический интерес России к сотрудничеству заключается в том, что Индия является одним из крупнейших и ключевых производителей дженериков и вакцин для всего мира. Более того, она является третьей страной, наиболее пострадавшей от пандемии, с более чем 3,3 млн случаев заболевания и 61 тысячью умерших. Вывод: страна заинтересована в участии в КИ вакцин от коронавируса.

Интерес к Спутнику V также проявляет Турция – 3 сентября министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что Турция может в ближайшее время выдать разрешение на испытание российской вакцины от коронавируса. «Нам поступил запрос на испытание вакцины, разрабатываемой в России. Документы по ней уже проверены, и я думаю, что в ближайшее время будет дано разрешение на это», – сказал Коджа, отметив, что сейчас в стране проходят КИ двух собственных вакцин-кандидатов от COVID-19.

Помимо Турции и Индии, заключительную фазу КИ Спутника V планируется проводить в Белоруссии, Казахстане, ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах, Бразилии и Мексике.

При этом в России 2 сентября к III фазе клинических испытаний вакцины Ad5-nCoV от коронавируса приступила китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics. Партнером фармкомпании в России стал «Петровакс», входящий в группу «Интеррос». КИ пройдут на базе восьми медорганизаций, планируется участие 625 добровольцев. Испытания должны завершиться к концу сентября, а результаты будут оглашены к концу осени 2020. Вакцину Ad5-nCoV протестируют на 40 тысячах взрослых добровольцах.

Помимо России, CanSino планирует проводить КИ заключительного этапа в Бразилии, Чили и Саудовской Аравии.