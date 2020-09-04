США направят $129,3 млн на разработку экспресс-тестов на COVID-19

Господдержку получат разработчики высокочувствительных портативных тестов и лаборатории с высокой пропускной способностью и предоставляющие результаты в течение 24 часов. Среди разработок устройство для ПЦР-тестирования на батарейках, дающее результат за 15 минут, портативная мини-лаборатория для сельских клиник и офисов врачей (30 минут), тест-полоска по своему принципу действия близкая к тестам на беременность и другие технологии.
Получатели грантов – разработчики экспресс-тестов MatMaCorp, Maxim Biomedical, MicroGEM International, а также лабораторных тестов – Aegis Sciences, Ceres Nanoscience и другие.
В конце июля по программе RADx аналогичную поддержку получили семь компаний – в основном калифорнийские разработчики (Quidel, Talis Biomedical, Helix OpCo и другие), а также один стартап Ginkgo Bioworks из Бостона, который предлагает систему автоматизации лабораторного тестирования.
Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) в конце июня опубликовало результаты своего мониторинга различных диагностических тест-систем. Все они, даже с самой высокой чувствительностью, в Америке разрешены только для экстренного применения.
В конце августа FDA выдало регистрационное удостоверение Abbott Laboratories на портативный антигенный тест BinaxNOW на COVID-19. Экспресс-тест выдает результат в течение 15 минут, в США он будет продаваться за $5.
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