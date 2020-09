Siemens Healthineers проведет допэмиссию на 2,73 млрд евро ради поглощения Varian AstraZeneca заключила первую сделку с китайской Shenzhen Kangtai по производству своей вакцины-кандидата от COVID-19 » США направят $129,3 млн на разработку экспресс-тестов на COVID-19 Национальные институты здравоохранения США (The National Institutes of Health, NIH) объявили о втором этапе финансирования инициативы Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx), в результате которого девять разработчиков тестов на выявление COVID-19 получат совокупно $129,3 млн. Аналогичный транш был произведен в конце июля и составил $248,7 млн. Национальные институты здравоохранения США (The National Institutes of Health, NIH) объявили о втором этапе финансирования инициативы Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx), в результате которого девять разработчиков тестов на выявление COVID-19 получат совокупно $129,3 млн. Аналогичный транш был произведен в конце июля и составил $248,7 млн. Господдержку получат разработчики высокочувствительных портативных тестов и лаборатории с высокой пропускной способностью и предоставляющие результаты в течение 24 часов. Среди разработок устройство для ПЦР-тестирования на батарейках, дающее результат за 15 минут, портативная мини-лаборатория для сельских клиник и офисов врачей (30 минут), тест-полоска по своему принципу действия близкая к тестам на беременность и другие технологии. Получатели грантов – разработчики экспресс-тестов MatMaCorp, Maxim Biomedical, MicroGEM International, а также лабораторных тестов – Aegis Sciences, Ceres Nanoscience и другие. В конце июля по программе RADx аналогичную поддержку получили семь компаний – в основном калифорнийские разработчики (Quidel, Talis Biomedical, Helix OpCo и другие), а также один стартап Ginkgo Bioworks из Бостона, который предлагает систему автоматизации лабораторного тестирования. Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) в конце июня опубликовало результаты своего мониторинга различных диагностических тест-систем. Все они, даже с самой высокой чувствительностью, в Америке разрешены только для экстренного применения. В конце августа FDA выдало регистрационное удостоверение Abbott Laboratories на портативный антигенный тест BinaxNOW на COVID-19. Экспресс-тест выдает результат в течение 15 минут, в США он будет продаваться за $5.

