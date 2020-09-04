Siemens Healthineers проведет допэмиссию на 2,73 млрд евро ради поглощения Varian

Компания Siemens Healthineers объявила о размещении 75 млн новых акций по цене в 36,4 евро за штуку, то есть общая сумма составит 2,73 млрд евро. Дополнительные средства привлекаются для софинансирования ранее объявленного поглощения американского производителя линейных ускорителей Varian Medical Systems за $16,4 млрд. Компания Siemens Healthineers объявила о размещении 75 млн новых акций по цене в 36,4 евро за штуку, то есть общая сумма составит 2,73 млрд евро. Дополнительные средства привлекаются для софинансирования ранее объявленного поглощения американского производителя линейных ускорителей Varian Medical Systems за $16,4 млрд.

Акционерный капитал в Siemens Healthineers результате допэмиссии увеличится примерно на 7,5% до 1,075 млрд евро. Торги на Франкфуртской фондовой бирже начнутся 8 сентября 2020 года.

В начале августа Siemens Healthineers объявила, что купит 100% Varian по $177,5 за акцию наличными. Для этого планировалось привлечь как собственные, так и заемные средства. Завершить сделку планируется в первой половине 2021 года.

В начале сентября компания Varian также анонсировала начало производства в России в 2021 году систем радиотерапии Halcyon для внутреннего рынка. Соглашение сроком на 5 лет было подписано компаниями Varian и «Фабрика РТТ» (входит в ГК «Р-Фарм»). Планируется, что за это время в городе Дубна (Московская область) будет произведено до 200 аппаратов Halcyon. Данная сделка – расширение предыдущего соглашения о сборке аппаратов Varian Unique и Clinac iX для поставок в государственные больницы России, которое было подписано в 2017 году.

Varian Medical Systems занимается разработкой технологий лечения онкологических заболеваний и производством медоборудования для лучевой терапии, в том числе протонной и радионуклидной. Выручка в 2019 году составила $3,2 млрд.

Подробнее о позициях компании на российском рынке – в материале Vademecum, про локализацию ее линейных ускорителей можно прочитать здесь.

Siemens Healthineers – дочерняя компания холдинга Siemens AG, в 2018 году вышедшая на IPO как самостоятельное подразделение. Специализируется на производстве медоборудования – ультразвукового, рентгеновского, КТ и МРТ, а также на разработке IT­-решений для здравоохранения и консалтинге. В 2019 году выручка компании составила 14,5 млрд евро, чистая прибыль – 2,5 млрд евро.