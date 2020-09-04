Курганский «Синтез» модернизирует цех по производству упаковки

Предприятие будет выпускать на 15% больше пачек для собственной продукции

В сентябре в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Синтез» (входит в Alium Group, принадлежащую АФК «Система»; акционером ОАО «Синтез» также является «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) ввел в эксплуатацию новую фальцевально-склеивающую линию для выпуска упаковок препаратов.

Оборудование китайской фирмы Apollo-65FC позволит увеличить производительность картонажного участка собственной типографии завода на 15% и разгрузить аналогичные линии. Ежемесячно подразделение изготавливает более 13 млн пачек и более 22 млн инструкций.

Длина новой линии превышает 15 метров, оборудование смонтировано единым блоком для того, чтобы обеспечить непрерывный производственный процесс: от формирования и склеивания до готовой упаковки. Мощность линии – около 300 тысяч пачек за смену.

В 2020 году в рамках инвестиционной программы предприятие планирует обновить оборудование для производства антибактериальных препаратов, сиропов, таблеток и суспензий, а также контроля качества в лабораториях.

ОАО «Синтез» делает продукцию по полному циклу: от активных фармацевтических субстанций и современных дженериков до готовых упаковок. Предприятие, начавшее работу в 1958 году, и сегодня поддерживает один из самых высоких уровней локализации фармацевтического производства в России, а также является лидером рынка по выпуску антибиотиков среди отечественных компаний. В 2019 году ОАО «Синтез» начал реализацию крупнейшей в своей истории инвестиционной программы, в рамках которой уже расширил производство готовых лекарственных форм цефалоспориновых и пенициллиновых антибиотиков, запустил современный R&D-центр и новые мощности по производству мазей и гелей, вывел на рынок новые субстанции и т.д.

gmpnews