Varian вступает в сотрудничество по сборке систем радиотерапии Halcyon в России

Соглашение сроком на 5 лет предусматривает производство до 200 единиц аппаратов Halcyon

Компания Varian анонсировала начало производства в России в 2021 году систем радиотерапии HalcyonTM для внутреннего рынка. Соответствующее соглашение было подписано между компаниями Varian (США) и «Фабрика РТТ» (входит в группу компаний «Р-Фарм») – лицензированным производственным партнёром компании Varian. Соглашение сроком на 5 лет предусматривает производство до 200 единиц аппаратов HalcyonTM. Старт производства намечен на 2021 в городе Дубна, Московской области. Пилотные образцы системы будут выпущены в I квартале 2021 года. Новое соглашение является расширением предыдущего соглашения о сборке аппаратов Varian UniqueTM и Clinac iXTM для поставок в государственные больницы России, которое было подписано в 2017 году.

«Мы гордимся нашим долгосрочным сотрудничеством с «Фабрикой РТТ», которое направлено на повышение доступности лечения онкозаболеваний в России», — заявил Кевин О’Райли, старший вице-президент компании Varian. «Первые собранные на Фабрике ускорители Unique и Clinac iX уже установлены и используются в Российской Федерации. Мы считаем, что спрос на системы радиотерапии Unique, Clinac iX и Halcyon в России будет полностью удовлетворен за счет аппаратов местного производства. В результате расширения нашего соглашения о локализации производства систем Halcyon выигрывают как пациенты, так и врачи, поскольку так мы приближаемся к главной цели – мир без страха перед раком», — добавил Кевин О’Райли.

«Компания «Фабрика РТТ» будет осуществлять производство всех существующих модификаций системы Halcyon, включая последнюю версию, оснащенную системой киловольтной компьютерной томографии в коническом пучке для лучшей визуализации мягких тканей. Самая продвинутая версия Halcyon будет доступна для российских заказчиков», — сказал Андрей Попов, генеральный директор ООО «Фабрика РТТ».

«Наша больница закупила линейный ускоритель Varian Unique в рамках федеральной программы по борьбе с раком. Теперь мы намерены и дальше развивать лучевую терапию в регионе за счет приобретения аппарата Halcyon. Надеемся, что это позволит решить проблему очередей на лечение и откроет новые возможности для региона в сфере лечения онкозаболеваний на самом эффективном уровне», — прокомментировал Павел Нестеров, главный врач Ярославской областной онкологической больницы.

О Varian

В Varian мы представляем себе мир без страха перед раком. На протяжении более 70 лет мы разрабатываем, создаем и поставляем инновационные технологии и решения для лечения рака нашим клиническим партнерам по всему миру, чтобы помочь им лечить миллионы пациентов каждый год. Применяя интеллектуальный подход к лечению рака, мы используем передовые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и анализ данных, для улучшения лечения рака и расширения доступа к медицинской помощи. Наши 10 000 сотрудников в 70 филиалах помогают пациентам и нашим клиническим партнерам в центре нашего внимания по мере того, как мы одерживаем новые победы в лечении рака. Потому что для онкологических пациентов во всем мире их борьба – это наша борьба.

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