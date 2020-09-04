Как собственные разработки Biocard помогают фармкомпаниям сохранять качество продукции

Традиционно, главный фактор выбора логистического провайдера — это цена, а на втором приоритете скорость доставки. Однако, когда речь идет о выборе перевозчика фармацевтической продукции, решающее значение имеют гарантии сохранности свойств груза.

Олег Байков, заместитель генерального директора Biocard Logistics рассказывает о том, как логистическая компания развивает сервис и совершенствует технологии для транспортировки и хранения термолабильных грузов.

Проблема, требующая оперативного решения

В 2019 году объем мирового фармацевтического рынка логистики составил $69 млрд и по прогнозам с 2020 по 2027 год будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,3% Краткосрочное влияние COVID-19 на рынок стало критически важным фактором для быстрого роста фармацевтической логистики по всему миру. В условиях пандемии правительства всего мира уделяют особое внимание медицинским учреждениям и обеспечению пациентов достаточным количеством лекарств. Таким образом, торговля обычными лекарствами увеличивается в каждой стране. Стоимость мирового фармацевтического рынка составляет $76,4 млрд. В связи с нарушением температурного режима перевозки лица принимающие решения в области логистики регулярно сообщают о повреждении и порчи трети всей поставляемой продукции. Если мы рассмотрим фармацевтические препараты, которые требуют логистики «холодовой цепи», где самый высокий риск связан с превышением температурных пределов, это означает, что риску подвергается продукция на сумму $110 млрд — $300 млн в день! Это огромное количество лекарственных средств, которые потенциально не достигают своих получателей вовремя или вообще не достигают. Очевидно, что решение этой проблемы принесет огромную пользу фармацевтическому бизнесу.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в мире в ближайшем будущем на рынок выйдет большое количество очень ценных и чувствительных к температуре биофармацевтических препаратов. Это также означает, что стоимость транспортировки температурных грузов будет расти вместе с ростом стоимости лекарств. И, естественно, общие убытки, связанные с температурными выходами в процессе транспортировки, — это не только стоимость паллета или коробки с препаратом.

Кроме того, в логистике фармацевтических препаратов мы имеем дело с продуктами, которые имеют для пациентов критическое значение: жизнь или смерть. Поэтому любая транспортировка в конечном итоге создаёт время ожидания, дополнительные расходы и даже возможный физический вред и дискомфорт для пациента, который должен принимать это лекарство. Поэтому безопасность и высокое качество имеют первостепенное значение в фармацевтической логистике. А поскольку оценка процессов невозможна без ключевых показателей эффективности, необходим эффективный способ мониторинга соблюдения «холодовой цепи». Один из способов добиться этого — внедрить в процесс комплексную систему мониторинга температуры.

Разработка собственных технологии

Изначально в 1989 году Biocard Logistics специализировался исключительно на логистике клинических исследований. Постепенно объемы увеличивались, логистический провайдер рос ускоренными темпами, расширяя спектр услуг, накапливая «лучшие практики» и профессионализм в доставке и хранении медицинских грузов. Теперь Biocard Logistics – это логистическая компания полного цикла с 30-ти летним опытом, надежный партнер ведущих фармацевтических и медицинских организаций не только в России, но и в мире. Так как рынок фармацевтических препаратов – самый крупный, нуждающийся в специализированных услугах логистики и хранения температурных грузов, конкуренция очень высока. С каждым годом требования к логистическим провайдерам возрастают.

Соблюдение требований «холодовой цепи» при хранении и транспортировке лекарственных средства — одна из актуальнейших проблем в обеспечении безопасности иммунизации населения. По статистике около трети фармацевтических препаратов «холодовой цепи» ежегодно подвергаются риску и не доезжает до места назначения вследствие скачков температуры. Чтобы исправить это участники рынка разрабатывают различные технологии. Отсутствие подходящей вакцины против COVID-19 увеличивает нагрузку на экосистему здравоохранения во всем мире. Исследователи и ученые-клиницисты во всем мире экспериментируют с лекарствами, чтобы найти лекарство от COVID-19.

Biocard Logistics идет в ногу со временем, отвечая новым вызовам, и в связи с растущей потребностью игроков рынка в тестировании, производстве и запуске профилактических и лечебных препаратов. Внедрение автоматизация процессов помогает компании Biocard повысить эффективность и безопасность транспортировки грузов. Кроме того, внедрение и разработка решений для контроля температуры в рефрижераторах и контейнерах позволяет обеспечивать удаленный мониторинг температуры в режиме реального времени при транспортировке чувствительных к температуре лекарств и вакцин. Использование системы Iot позволяет предугадывать возможные риски температурных выходов по маршрутам и полностью исключить температурные выходы.

Общемировой тренд на цифровизацию также послужил драйвером к разработке и внедрению собственных технологий. Разработка собственной ERP-системы, online-сервисов для курьеров и клиентов – только начало в автоматизации процессов. В приоритете решения, направленные на ускорение поставки, контроль процессов, объединение в единую цифровую платформу.

Biocard Logistics непрерывно инвестирует в новые технологии, совершенствование сервиса, повышая удобство и качество услуг. При транспортировке термолабильных грузов возможность контроля и отслеживания движение грузов в режиме реального времени имеет критическое значение. К решению этой задачи мы подошли технологично, поэтому в сентябре 2019 года занялись разработкой собственных платформ для курьеров и клиентов. Мобильное приложение для клиентов Biocard Mobile это специальный софт, который помогает клиентам контролировать процесс доставки и упрощает работу. Прямой контроль всех этапов и процессов дают уверенность в своевременной транспортировке груза и сохранении свойств и качества фармацевтической продукции. Автореакции в мобильном приложении при каждом изменении статуса груза повышают прозрачность и прослеживаемость цепочки поставок и напрямую влияют на удовлетворенность клиентов сервисом. В мобильном приложении можно сделать заявку на доставку, скачать копии документов, видеть историю заказов и документы по всем заказам. За 3 месяца работы после внедрения мобильное приложение показала отличные результаты работы. На сегодняшний день мобильное приложение Biocard Mobile используют более 800 клиентов.

Для курьеров мы разработали личный кабинет, который помогает нам как распределять заказы между курьерами и строить их маршруты, так и делать работу курьеров проще.

Ключевой метрикой, характеризующей качество сервиса, является своевременность и отсутствие температурных выходов. С каждым годом мы повышаем показатели, стремясь к совершенству.

Единая экосистема Safepack. Умные термоконтейнеры и умные датчики

Мы начинали проект единой экосистемы Safepack с разработки умных термоконтейнеров, сохраняющих температурный режим до 240 часов. После проведения ряда испытаний термоконтейнеров термодатчики показали полное отсутствие температурных выходов. Сейчас мы расширили линейку термоконтейнеров до 17 видов, различающихся по объему, весу, используемым материалам.

Разработка термоконтейнеров подтолкнула к разработке собственного термодатчика, который встраивается в термоконтейнер и составляет с ним единое целое – «умный» контейнер. С помощью этой технологии Клиент может через личный кабинет в режиме реального времени отслеживать весь процесс доставки и проверять температурный режим и местоположение груза. Клиенту доступна информация по всем возможным параметрам: контроль местоположения, температуры, вскрытие, батареи, вибрации, движения, удар, падение. Умный датчик измеряет температуру не только внутри термоконтейнера, но и снаружи. Это дает возможность полностью быть уверенным в сохранности груза. Учитывая непрерывный рост объемов доставки «холодовой цепи», мы изначально сделали ставку на автоматизацию всех процессов и исключение человеческого фактора. Решение для автоматического контроля температуры обеспечивает качество и безопасность, а также повышает эффективность за счет сокращения объема ручной работы. Помогая сократить количество температурных выходов, устранить необходимость в доставке товаров-заменителей, он также помогает ведению более экологически устойчивого бизнеса. Интеграция умного датчика Smart Sensor и приложения Biocard Mobile позволила уйти от тотального физического контроля грузоперевозок.

Особенности доставки медицинских и фармацевтических грузов

На сегодняшний день 80% отгрузок компании Biocard Logicstics – это медицинские и фармацевтические грузы – вакцины, лекарства, биоматериалы и др. При организации доставки мы должны учитывать множество параметров, важных для клиента: время, вес и габариты товаров, требуемый температурный режим, вместимость термоконтейнеров, совместимость грузов между собой и так далее. Все эти требования многократно усложняют задачу. Решение задачи также требует учета огромного объема информации и путем многократного тестирования гипотез, мы приближаемся к созданию совершенного сервиса. Ключевая цель внедрения разработок: расширение географии, повышение качества сервиса, упрощение процесса взаимодйствия с клиентами. Для автоматизации службы процессинга мы разработале на базе 1 С систему ITIL – систему управления входящими обращениями. Она позволила структурировать работу сотрудников ответственных за обработку заказов и позволили в реальном времени типизировать и контролировать поток входящих обращений.

Итоги внедрения разработок

Благодаря слаженной работе команды нам удалось быстро запустить проект и получить результат. Сейчас мы значительно нарастили объемы по всем направлениям деятельности и осуществляем всю работу, используя собственные технологические разработки. Скорость обработки заявок повысилась на 30%. Мы считаем, что это достаточно высокий показатель, но всё равно продолжаем работать над улучшением и масштабированием сервиса. Biocard полностью меняет подход к логистике.

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