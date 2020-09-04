Фармацевтический рынок с начала 2020 года вырос в основном за счет госзакупок

Объем фармрынка по итогам семи месяцев 2020 года составил 966 млрд руб., из них 604 млрд руб. – это аптечный сегмент, 362 млрд руб. – госзакупки, подсчитали аналитики компании AlphaRM.

Государственный сегмент активно растет последние два года. В первом полугодии 2018 года по отношению к такому же периоду 2017 года рост был 7%, а за первые шесть месяцев 2019-го и 2020 года – +28% и +36% соответственно.

В упаковках рост скромнее: с января по июль 2020 года к аналогичному периоду 2019 года рынок лекарств вырос на 7%, госсегмент – на 13%, розница – на 6%.

Растущий объем госзакупок повлиял на структуру рынка. Если в 2019 году за семь месяцев доля ритейла составляла 68% в рублях, то за этот же период текущего года она уменьшилась до 63%. В упаковках расклад практически не изменился: в 2019 году для госсегмента 13%, ритейла – 87%, в 2020 году ­– 14% и 86%.

Аптечный сегмент с учетом БАД и прочего ассортимента в ценах конечного потребителя по итогам января–июля 2020 года вырос на 7% в рублях и на 5% в упаковках. Объем рынка составил 796 млрд руб. Наибольший рост показали продажи БАД – +18% в рублях и +8% в упаковках. Рецептурные и безрецептурные лекарства показали сходную динамику.

Елена Калиновская

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