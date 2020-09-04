Калифорния может стать первым штатом с правом производить дженерики

Калифорния может стать первым штатом, который будет разрабатывать собственную линейку дженериковых лекарственных препаратов. Усилия властей штата направлены на снижение цен на препараты – в частности, на инсулин. Губернатор штата должен принять решение по законопроекту до конца сентября.

Законодательное собрание Калифорнии большинством голосов одобрило законопроект, согласно которому орган здравоохранения штата будет обязан заключить партнерские соглашения с одним или более производителем дженериков к январю 2021 года. В соглашениях будет предусмотрено производство или дистрибуция широкого спектра дженериков и биосимиляров по ценам ниже оригинальных препаратов.

Это позволит составить конкуренцию доминирующим на рынке крупным производителям, пишет Los Angeles Times. Согласно законодательству, штат сможет в будущем производить собственные дженерики. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом должен подписать или отклонить законопроект до 30 сентября.

По словам автора законопроекта, сенатора-демократа Ричарда Дэна, пациенты не могут позволить себе необходимые лекарства и штат должен им помочь. Особенно остро проблема встала в период пандемии COVID-19.

Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей заняла нейтральную позицию в отношении законопроекта.

Крупнейшие производители инсулина – Eli Lilly and Co., Sanofi и Novo Nordisk – доминируют на рынке инсулинов США. Калифорния имеет шанс стать первым штатом, который сможет производить биосимиляр одного из новейших препаратов инсулина быстрого и длительного действия.

Первым штатом, ограничившим доплату пациентов за препараты инсулина до 100 долл. за 30-дневный запас, стал Колорадо. Его примеру последовали еще, по меньшей мере, девять штатов, в т.ч. Калифорния. Размер доплат в них варьируется. В Калифорнии, например, он составляет 250–500 долл. Власти штата разработали документ, направленный на уменьшение этой суммы до 100 долл. в текущем году, но он не был рассмотрен из-за пандемии.

Как отметил исполнительный вице-президент по политике в области здравоохранения неправительственной организации Kaiser Family Foundation Лэрри Левитт, Калифорния может стать примером для других штатов и на федеральном уровне.

Илья Дугин

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