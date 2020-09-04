Суд обязал фармпроизводителей вернуть дистрибьютору выплаченные им 100 миллионов рублей

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы конкурсного управляющего дистрибьютора «Грама» на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он признал недействительными сделки, заключенные между «Грамой» и «Гриндекс Рус», «Фармстандартом» и «Байер». Это значит, что производителям лекарств надлежит вернуть порядка 98 млн руб., которые они заработали в рамках контрактов. Постановления суда опубликованы в системе «Мой арбитр».

В 2003–2011 годах «Империя-Фарма» была одним из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в стране. Постепенно ее финансовое состояние ухудшалось, и в январе 2015 года она прекратила в одностороннем порядке отгрузки товаров аптечным сетям, сменила название на АО «ТД Фармация» и запустила процедуру ликвидации. В апреле 2015 года контролирующие лица группы «Империя-Фарма» уговорили производителей провести реструктуризацию долга и продолжить дальнейшее сотрудничество с другим юрлицом – ООО «Грама». Последняя расплатилась по долгам «Империи-Фарма», и какое-то время все шло хорошо. Но в 2018 году фирма тоже объявила о банкротстве.

Конкурсный управляющий «Грамы» Дмитрий Лазарев обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании недействительными сделок фармпроизводителей трехлетней давности о переводе долгов на «Граму». Дескать, пока компания платила по долгам «Империи-Фарма», ухудшалось ее собственное материальное положение. Он напомнил, что по закону о банкротстве, сделка, совершенная должником в течение одного года до или после принятия заявления о признании банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной. В июне 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично с истцом согласился. Он признал недействительными сами сделки, но оставил без удовлетворения требование о возврате денежных средств. Это решение не устроило стороны, и они обжаловали его в апелляционной инстанции.

Согласно постановлениям, вынесенным 1 сентября, не только сами сделки, но и перечисление денег за поставленные препараты признаны недействительными. «Гриндекс Рус», «Фармстандарт» и «Байер» обязаны вернуть «Граме» суммарно порядка 98 млн руб. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение месяца.

Екатерина Погонцева

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