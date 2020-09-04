Сервис выписки электронных рецептов будет запущен на Госуслугах до конца года

На этой неделе должен быть подписан приказ Минздрава о переходе медицинских организаций на электронный документооборот. Заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев назвал это «важной вехой». А до конца года должен заработать пилот по проведению телемедицинских консультаций и выписке электронных рецептов на портале государственных услуг.

До конца этого года россияне смогут получить электронный рецепт на портале госуслуг. Там же можно будет проконсультироваться с врачом в дистанционном режиме. Об этом заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев рассказал в ходе работы секции «Медицина будущего» Столыпинского форума, которая состоялась 3 сентября, сообщает газета «Медицинский вестник».

«Совместно с Министерством цифрового развития мы готовим пилотный проект, в рамках которого на портале Госуслуги планируется реализовать сервис телемедицинских консультаций, выписки электронных рецептов и оформления электронных больничных, — прокомментировал Пугачев. — Если он окажется успешным, то будет тиражирован».

Екатерина Погонцева

pharmvestnik