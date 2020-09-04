Solopharm построит завод в Петербурге за 3,5 млрд рублей

Фармацевтическая компания Solopharm 4 сентября 2020 года начнет строительство второй фабрики в Петербурге. Завод по выпуску твердых лекарственных форм на Индустриальном проспекте планируется запустить в течение полутора лет.

Solopharm (ООО «Гротекс») приступает к строительству второго завода на Индустриальном проспекте в Петербурге, сообщил на пресс-конференции 3 сентября основатель и руководитель компании Олег Жеребцов.

Предприятие площадью 11,6 тыс. кв. м разместится рядом с существующим заводом Solopharm. Оно будет выпускать до 2 млрд таблеток и капсул ежегодно. Объем инвестиций в создание завода составит 3,5 млрд руб., из которых 75% – собственные средства компании.

«Это завод, который спроектирован по современным стандартам благодаря нашей немецкой инжиниринговой компании «ДиДжиСи» (d/g consultants GmbH. – Прим. «Фармвестника»). Это компания, которая спроектировала завод, который может менять габариты стен, перестраивать линии производства буквально за считаные дни. Таких заводов в области «фармы» еще не строилось в нашей стране. Это модульный завод, который будет быстро перестраиваться под любые другие формы выпуска, если потребует рынок, будет способен вынимать производственную линию в течение нескольких дней и ставить новую производственную линию», – рассказал Олег Жеребцов.

Здание планируется построить с использованием модульных стеклянных перегородок – «гибких стен». «Не будет ни штукатурки, ни бетона. И вентиляция, и стены, по сути дела, будут висеть в воздухе, они не будут иметь опоры. Замена, переконфигурация стен будет напоминать Lego-конструктор. Мы стали дорожить нашей землей, и здание будет двигаться вверх. Таким образом, общий строительный объем будет почти 89 тысяч кубических метров», – указал предприниматель.

Новое предприятие будет выпускать 36 препаратов по направлениям неврология, ревматология, гастроэнтерология, кардиология, терапия, пульмонология и флебология. Оно создаст 185 рабочих мест. Плановая дата запуска завода – I квартал 2022 г.

Solopharm входит в тройку крупнейших производителей Северо-Запада России. Оборот компании в 2019 году составил 8,3 млрд руб. Solopharm поставляет продукцию на экспорт в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и в Африку.

Фармкомпания основана в 2010 году предпринимателем Олегом Жеребцовым, бывшим совладельцем сети гипермаркетов «Лента». Завод Solopharm по выпуску жидких лекарств площадью 21,5 тыс. кв. м начал работу в 2014 году. Он имеет 27 производственных линий, которые выпускают в том числе инъекционные и инфузионные растворы, офтальмологические препараты. Мощность предприятия составляет 2 млрд единиц продукции в год.

Юлия Куликова

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