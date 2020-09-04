Китай вакцинирует работников авиаиндустрии против COVID-19

Китайские власти предложат вакцинацию экспериментальными вакцинами от COVID-19 сотрудникам авиаиндустрии, сообщает Reuters со ссылкой на нормативные требования Управления гражданской авиации КНР. Ранее Китай начал программу по вакцинированию сотрудников ряда профессий, которые подвергаются повышенному риску заражения коронавирусной инфекцией. Тогда вакцины получили сотрудники сферы здравоохранения и пограничной службы.

Как заявили в Управлении гражданской авиации КНР, возможность привиться кандидатной вакциной на добровольных началах теперь получат сотрудники китайских авиакомпаний и аэропортов. Кроме того, вакцинироваться смогут и сотрудники Национальной компании по поставкам авиационного топлива – China National Aviation Fuel Group Corporation, а также компании TravelSky Technology Limited, которая специализируется на информационных технологиях для индустрии авиаперевозок и туризма КНР.

Управление гражданской авиации Китая запросило у этих структур персональную информацию о сотрудниках, готовых принять участие в вакцинации. По имеющейся у Reuters информации, запросы получили авиакомпании Air China, China Southern Airlines и Juneyao Airlines. Последняя уже составила списки добровольцев и направила их регулятору.

Пока неясно, какая из вакцин будет применять и какое количество сотрудников будет привито. В настоящее время в стране для экстренного применения разрешены кандидатные вакцины от Sinovac Biotech Ltd и China National Biotec Group Limited.

Илья Дугин

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