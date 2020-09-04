Онлайн-заседание РАФМ по теме: «Фармрынок РФ. Итоги первого полугодия 2020»

10 сентября состоится открытое онлайн-заседание РАФМ по теме: «Фармрынок РФ. Итоги первого полугодия 2020».

Время проведения: 13.00 – 16.00.

Программа:

1. «Острые повороты российского фармрынка в 2020 году как мощный триггер изменения стратегий участников рынка» – генеральный директор IQVIA, член Координационного совета РАФМ Николай Демидов.

2. «Фармрынок России в первом полугодии: есть ли «жизнь» во время пандемии» – директор отдела стратегических исследований DSM Group, член РАФМ Юлия Нечаева.

3. «Коронавирус и фармацевтический рынок. Риски или иные возможности» – генеральный директор компании ALPHARM, член Координационного совета РАФМ Анна Ермолаева.

4. «Первое полугодие 2020 года: Lost&Found» – сопредседатель подразделения Healthcare компании Ipsos, сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман.

5. Дискуссия.

Ведет заседание председатель Совета директоров компании «СберЗдоровье», сопредседатель Координационного совета РАФМ Юрий Крестинский.

Как принять участие:

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив форму (имя, фамилия, почта) и нажать кнопку Register на странице по ссылке.



При регистрации автоматически создается индивидуальная ссылка на вебинар, которую нужно использовать для подключения в день проведения мероприятия.

Мы рекомендуем использовать наушники и по возможности – гарнитуру с микрофоном.

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