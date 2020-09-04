Аптеки «Магнита» вошли в TOP20 сетей за первое полугодие

Состав первой тройки рейтинга аптечных сетей AlphaRM не изменился по сравнению с первым полугодием 2019 года ­– «Ригла», «Эркафарм» и «Имплозия».

В рейтинге аптечных сетей по итогам первого полугодия 2020 года, подготовленном компанией AlphaRM, первое место традиционно заняла «Ригла», а две другие сети поменялись местами: «Имплозия» теперь на втором месте, «Эркафарм» – на третьем.

На следующих позициях рейтинга более заметные изменения. Так, с 6-й сразу на 4-ю позицию поднялась компания «Нео-Фарм», также на две строчки переместилась «Планета здоровья», которая замыкает первую пятерку.

Один из заметных новичков TOP20 ­– «Магнит». Впервые о планах открыть аптеки продуктовый ритейлер объявил в 2017 году, 2019 год стал самым активным по открытию новых точек: с 70 аптек на декабрь 2018 года до 1013 на декабрь 2019 года. По итогам 2019 года сеть заняла 24-ю строчку рейтинга, поднявшись со 186-го места в 2018 году. В первом полугодии 2020 года «Магнит» уже на 15-м месте, за этот период открыто около 300 новых точек, а выручка сети выросла на 467%.

В итоге «Магнит» стал лидером по приросту выручки за первые шесть месяцев 2020 года. При этом рост выручки в первом квартале зафиксировали все аптечные сети из TOP20, а во втором остаться в плюсе удалось лишь половине.

Елена Калиновская

pharmvestnik