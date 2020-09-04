Убыток аптечной сети «36,6» в первом полугодии превысил два миллиарда рублей

По итогам первых шести месяцев убыток ПАО «Аптечная сеть 36,6» составил 2,4 млрд руб. Это меньше, чем убыток компании за аналогичный период 2019 года, тогда показатель составил 3,8 млрд руб.

Выручка ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 1-м полугодии 2020 года выросла на 27% по сравнению с таким же периодом 2019 года и составила 26,5 млрд руб. Об этом говорится в консолидированном отчете компании за 1-е полугодие 2020 года, сформированном по стандартам МСФО.

Продажи розничного подразделения выросли на 9% и составили 19 млрд руб. За первые шесть месяцев 2019 года выручка была 17,4 млрд руб.

Оптовое подразделение уменьшило продажи на 35% по сравнению с 1-м полугодием прошлого года, до 2,2 млрд руб. Впервые ПАО получило выручку по госпоставкам лекарств и медицинского оборудования в размере 5,3 млрд руб. Как писал «ФВ», примерно половину этой суммы составили контракты на поставку препаратов и медизделий, применяемых при COVID-19.

Долг «36,6» на 30 июня 2020 года составил 43,2 млрд руб., 31 декабря 2019 года задолженность была 33,2 млрд руб.

На общем собрании, прошедшем 28 августа, акционеры утвердили выпуск 1,6 млрд дополнительных акций. При размещении всех акций компания привлечет более 21 млрд руб.

Елена Калиновская

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