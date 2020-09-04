ВОЗ рекомендовала глюкокортикостероиды для лечения коронавирусной инфекции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации, которые предусматривают применение системных глюкокортикоидов (ГКС) у пациентов с COVID-19 в тяжелом и критическом состояниях. Они опираются на результаты клинических исследований, показавших снижение смертности при использовании этих препаратов.

Согласно новому руководству ВОЗ, для пациентов с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии рекомендованы системные ГКС – дексаметазон (перорально или внутривенно) и гидрокортизон (внутривенно) в течение 7–10 дней. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на публикацию организации.

При этом ВОЗ предлагает не использовать ГКС при более легком течении коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, это может увеличить риск смерти у таких пациентов.

Первым потенциал дексаметазона для лечения COVID — 19 подтвердило британское исследование RECOVERY, в котором препарат получали свыше 2 тыс. человек. Дексаметазон эффективнее плацебо снижал смертность в группе пациентов в тяжелом состоянии. Дополнительный анализ ВОЗ других клинических исследований выявил, что смертность при применении ГКС была существенно ниже по сравнению с контрольными группами пациентов с коронавирусом.

Другой многообещающий препарат, гидроксихлорохин, выбыл как из RECOVERY, так и из инициированного ВОЗ исследования. Эксперты сошлись во мнении, что этот препарат не вызывает или практически не вызывает снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19.

Анастасия Теслина

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