Solopharm к 2022 году построит завод в Петербурге за 3,5 млрд рублей

Фармкомпания Solopharm построит еще один завод рядом с уже действующим в Санкт-Петербурге. Новое производство ориентировано на выпуск твердых лекарственных форм, тогда как пока предприятие производит жидкие лекарства. Фармкомпания Solopharm построит еще один завод рядом с уже действующим в Санкт-Петербурге. Новое производство ориентировано на выпуск твердых лекарственных форм, тогда как пока предприятие производит жидкие лекарства.

Общая площадь нового завода составит 11,6 тысячи кв. м (действующий завод занимает 21,5 тысячи). Его запуск намечен на первый квартал 2022 года.

Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей, из которых две трети – собственные средства, остальные – кредитные, сообщил гендиректор и совладелец Solopharm Олег Жеребцов.

Производственная мощность нового предприятия составит 2 млрд таблеток и капсул в год. Планируется выпуск препаратов для лечения ЖКТ и заболеваний в сфере кардиологии, пульмонологии, неврологии и ревматологии.

Solopharm основана в 2010 году бывшим владельцем торговой сети «Лента» Олегом Жеребцовым. Выручка предприятия, по данным СПАРК-Интерфакс, в 2019 году составила 8,3 млрд рублей, чистая прибыль – 72,7 млн рублей.

Первый завод в Санкт-Петербурге открылся в 2014 году. В его строительство Solopharm вложила 8 млрд рублей. На одну из очередей проекта предоставил займ на 500 млн рублей Фонд развития промышленности.