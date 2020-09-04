Athira Pharma привлечет $100 млн на разработку препарата для людей с деменцией

Американская биотехнологическая компания Athira Pharma, входящая в портфель венчурного фонда Primer Capital, объявила о выходе на IPO с целью получить $100 млн. Средства планируется направить на проведение II и III фазы клинических исследований лекарственной разработки против болезней Альцгеймера и Паркинсона. Американская биотехнологическая компания Athira Pharma, входящая в портфель венчурного фонда Primer Capital, объявила о выходе на IPO с целью получить $100 млн. Средства планируется направить на проведение II и III фазы клинических исследований лекарственной разработки против болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Заявление подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в конце августа.

«Разработка Athira уже продемонстрировала обнадеживающие результаты на первых пациентах, страдающих когнитивными нарушениями. Публичное размещений акций – закономерный шаг, который обеспечит необходимое финансирование дальнейших исследований лекарственного кандидата», – отмечает исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.

Primer Capital проинвестировал стартап Athira Pharma в сентябре 2019 года, однако сумма вложений не раскрывается.

Разрабатываемый препарат-кандидат ATH-1017, по данным компании, может не только замедлить прогрессирование деменции, но и улучшить когнитивные функции пациента. КИ проводятся в США и во Франции. В ранней фазе исследований приняли участие 11 пациентов и 77 здоровых добровольцев.

Athira Pharma (прежнее название — M3 Biotechnology) основана в 2011 году в Сиэтле и специализируется на разработке препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и БАС.

В 2019 году фонд Primer Capital вложился в проект компании «Интеллоджик» по разработке искусственного интеллекта для медицины под названием Botkin.AI. Система с помощью нейронных сетей должна обучиться диагностировать и прогнозировать заболевания, распознавая изображения (КТ, рентген, маммография), а также давать рекомендации и помогать медикам в принятии клинических решений. Всего компании удалось привлечь 100 млн рублей.

Фото: medium.com

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