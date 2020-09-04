Рамал Гадиров назначен директором по продажам Группы компаний «ПРОМОМЕД» Athira Pharma привлечет $100 млн на разработку препарата для людей с деменцией » Государственной регистрации лишились три препарата, все зарубежного производства Минздрав России 3 сентября принял решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра трёх лекарственных средств: нестероидный прововоспалительный препарат — «Мирлокс», противосудорожное средство — «Прегабио», противоопухолевый препарат — «Тарлениб». Все решения были приняты на основании подачи заявлений владельцев регистрационных удостоверений или их представителей. Мирлокс® (мелоксикам) — таблетки, 7.5 мг, 15 мг; регистрационное удостоверение ЛС-000172 от 09.04.2010 г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), производится препарат в Польше на заводе «Гидеон Рихтер». Является нестероидным прововоспалительным препаратом, обладает анальгезирующим и антипиретическим свойствами. Назначается в терапии остеоартроза, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите.

(мелоксикам) — таблетки, 7.5 мг, 15 мг; регистрационное удостоверение ЛС-000172 от 09.04.2010 г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), производится препарат в Польше на заводе «Гидеон Рихтер». Является нестероидным прововоспалительным препаратом, обладает анальгезирующим и антипиретическим свойствами. Назначается в терапии остеоартроза, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите. Прегабио® (прегабалин) — капсулы, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 225 мг, 300 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003333 от 24.11.2015 г. выдано ООО «КРКА-РУС» (Россия), выпускается препарат на заводе «КРКА, д.д., Ново место» в Словении. Представляет собой противосудорожное средство с анальгезирующим и анксиолитическим действием. Прегабалин является аналогом GABA. Применяется при лечении нейропатической боли у взрослых, лечении фибромиалгии, эпилепсии.

(прегабалин) — капсулы, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 225 мг, 300 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003333 от 24.11.2015 г. выдано ООО «КРКА-РУС» (Россия), выпускается препарат на заводе «КРКА, д.д., Ново место» в Словении. Представляет собой противосудорожное средство с анальгезирующим и анксиолитическим действием. Прегабалин является аналогом GABA. Применяется при лечении нейропатической боли у взрослых, лечении фибромиалгии, эпилепсии. Тарлениб (эрлотиниб) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг, 100 мг, 150 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003050 от 19.06.2015 г. выдано ООО «Джадас Экспоим» (Россия), производится в Индии на заводе «Джадас Экспоим Пвт. Лтд.». Противоопухолевый препарат, ингибитор тирозинкиназы рецепторов эпидермального фактора роста HER1/EGFR. Применяется в качестве поддерживающей терапии местно-распространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого, местно-распространенного неоперабельного или метастатического рака поджелудочной железы. Стоит отметить, что все перечисленные препараты имеют не только зарегистрированные в Российской Федерации аналоги, но и производятся на территории нашей страны. Например, согласно реестру лекарственных средств, противоопухолевый препарат с МНН эрлотиниб производится в Московской области, причем по полному циклу, включая фармацевтическую субстанцию. gmpnews