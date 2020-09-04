Рамал Гадиров назначен директором по продажам Группы компаний «ПРОМОМЕД»

В рамках своих функциональных обязанностей он отвечает за развитие и реализацию стратегических задач в таких областях, как работа с дистрибьюторами и аптечными сетями, управление торговыми и медицинскими представителями.

«Планы «ПРОМОМЕДа» по выпуску социально значимых препаратов амбициозны, именно поэтому в настоящий момент необходимо интенсивное развитие и переформатирование системы продаж. Основной моей задачей будет повышение эффективности бизнес-процессов продаж, включая взаимодействие с клиентами на всех уровнях и обеспечение наличия продукции по всей товаропроводящей цепочке. Уверен, что мы добьемся успеха», — комментирует свое назначение Рамал Гадиров.

Рамал Рагибович имеет двадцатилетний опыт в области продаж лекарственных препаратов и товаров народного потребления в таких компаниях как «Пепси Боттлинг Групп», «Red Bull», «Русский Алкоголь» и «Вертекс».

До недавнего времени Рамал Гадиров занимал должность директора по розничным продажам и был членом правления Группы компаний «Алиум».

Портфель препаратов Группы Компаний «ПРОМОМЕД» постоянно расширяется за счет развития производственной площадки АО «Биохимик» (г. Саранск). Лекарственные средства выпускаются в таких формах, как таблетки, капсулы, свечи, мази, ампулы, порошки для инъекций, инфузионные растворы и лиофилизаты и пользуются большим спросом у российского потребителя.

В портфеле ГК «ПРОМОМЕД» в числе прочих препаратов значится одобренный Минздравом России «АРЕПЛИВИР», применяемый в терапии COVID-19. В настоящее время компания ожидает получения постоянного регистрационного удостоверения на данный препарат. Это, возможно, позволит применять его, согласно решению регулятора, не только в стационаре, но и амбулаторно. Входящий в ГК «ПРОМОМЕД» саранский «Биохимик» готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок «АРЕПЛИВИРа». Компания активно развивает экспортный потенциал.

gmpnews