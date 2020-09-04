Портфельный проект венчурного фонда Primer Capital готовится к выходу на IPO

Американский биотех Athira Pharma, проинвестированный российским венчурным фондом Primer Capital, подал заявку на IPO. Стартап разрабатывает препарат для терапии деменции, в частности вызванной болезнью Альцгеймера.

На открытых торгах компания планирует привлечь 100 миллионов долларов, которые направит на проведение 2 и 3 фаз клинических исследований по болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Фонд Primer Capital, специализирующийся на инвестициях в фармацевтические и биотехнологические разработки, проинвестировал стартап еще в сентябре 2019 года, но имя одиннадцатого по счету проекта в портфеле фонд разгласил только сейчас. Среди проектов Primer Capital это будет первый выход на открытые торги.

«Разработка Athira уже продемонстрировала обнадеживающие результаты на первых пациентах, страдающих когнитивными нарушениями, — отмечает исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская. — Публичное размещений акций — закономерный шаг, который обеспечит необходимое финансирование дальнейших исследований лекарственного кандидата».

Справка

Primer Capital — венчурный фонд, инвестирующий в проекты фармацевтической и биотехнологической отраслей. Среди других профинансированных Primer Capital проектов — система обработки данных клинических исследований, препарат для лечения и профилактики тромбозов, разработка инновационного метода диагностики дерматологических заболеваний, сервис подбора персонализированной противоопухолевой терапии.

Athira Pharma — биотехнологический стартап, занимающийся разработкой лекарственных препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний. Основанная в 2011 году, компания базируется в Сиэтле, штат Вашингтон.

Источник: Primer Capital

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