В США подготовили инструкцию по вакцинации против COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний США направили инструкци по вакцинации населения против COVID-19 органам здравоохранения штатов. Однако указанные в них сроки — осень 2020 — многие эксперты считают нереальными. Они отмечают, что вакцины еще не одобрены, а III фаза клинических исследований не окончена.

В течение последней недели главный инфекционист США д-р Энтони Фаучи и руководитель FDA д-р Стивен Хан заявляли в интервью различным СМИ о возможности применения кандидатных вакцин до завершения клинических исследований в случае, если вакцины окажутся «чрезвычайно эффективными», пишет The New York Times.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разослали инструкции органам здравоохранения всех 50 штатов и пяти крупных городов США относительно подготовки к вакцинации сотрудников сферы здравоохранения и других групп повышенного риска против COVID-19 в конце октября или начале ноября.

В инструкциях CDC речь идет о двух кандидатных вакцинах – A и B. В них указаны технические характеристики этих вакцин, включая требования к транспортировке, хранению и методу применения. Эти характеристики соответствуют вакцинам от Pfizer и Moderna.

Эксперты в области общественного здравоохранения признают необходимость быть готовыми к вакцинации сотен миллионов американцев. Однако, учитывая тот факт, что пока ни одна вакцина не прошла полный цикл клинических исследований III стадии, указанные в инструкциях даты вызывают сомнения. Многие критики уверены, что администрация Трампа, хотя и отрицает подобный прессинг, намерена приурочить объявление о наличии готовой вакцины к президентским выборам в США 3 ноября 2020 года.

Эксперты также отмечают значительные риски при одобрении вакцин до завершения клинических исследований III стадии. По их мнению, после вакцинации со временем могут развиться серьезные побочные эффекты. Помимо этого разработчикам вакцин необходимо время, чтобы исследовать ее эффективность на различных группах населения, включая указанные в инструкциях (пожилые американцы, коренное население и другие расовые и этнические меньшинства). Иммунолог из Массачусетского технологического института (MIT) д-р Падмини Пиллаи считает, что в случае возникновения побочных эффектов общественное доверие к вакцинам может быть сильно подорвано.

Кроме того, дистрибуция миллионов доз вакцин, требующих транспортировки и хранения при минусовых температурах, а также вакцинация населения из групп с повышенным риском заражения, может стать крайне серьезной проблемой. Даже в инструкциях CDC отмечается, что этот план является гипотетическим.

Илья Дугин

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