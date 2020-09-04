Работники американской аптечной сети вынуждены скрывать случаи COVID-19 на рабочем месте

Сотрудники американской аптечной сети CVS в штате Джорджия пожаловались, что руководство проводит политику запугивания персонала, а также пренебрегает безопасностью персонала и посетителей. В частности, аптечным работникам запрещено сообщать посетителям, что их рецепты обрабатывались сотрудниками с положительными результатами тестов на COVID-19.

Работникам CVS в штате Джорджия приходится скрывать от посетителей случаи контактов с коллегами, имеющими положительный результат тестирования на коронавирус, пишет Business Insider со ссылкой на внутреннюю переписку в отделении.

Информацией поделился технический сотрудник аптеки CVS в штате Джорджия. По его словам, в электронном письме руководитель отделения рекомендовал работникам убирать с полок препараты, рецепты на которые обрабатывались сотрудниками с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В случае, если пациент уже получил такой препарат на руки, не следовало «поднимать шум». По словам информатора, работникам пригрозили дисциплинарными мерами вплоть до увольнения, если они сообщат кому-либо о том, что в аптеке работают инфицированные сотрудники. Его слова подтверждают еще по меньшей мере 14 сотрудников CVS, пожелавших остаться неназванными.

Как заявил представитель CVS Майкл ДиАнджелис, политикой сети не возбраняется работать как сотрудникам, имевшим контакт с инфицированными, так и персоналу с бессимптомным течением заболевания при условии ношения масок, самостоятельного мониторинга самочувствия и измерения температуры до и после каждой смены.

По его словам, никто не запрещает информировать пациентов о том, что их заказ обработан сотрудником с положительным результатом тестирования. Он также утверждает, что сотрудники, контактировавшие с «COVID-положительными» коллегами, имеют право обращаться с просьбой об отпуске по карантину. Однако, по словам технического сотрудника, когда тест его коллеги показал положительный результат, тем, кто работал рядом, было рекомендовано не проходить тестирование, поскольку аптека якобы не может позволить себе остаться без сотрудников.

По информации агентства Bloomberg, политика, когда сотрудникам запрещают говорить о случаях COVID-19 на месте их работы под угрозой наказания или увольнения, очень распространена в США.

Илья Дугин

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