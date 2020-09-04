Минздрав подготовил изменения в правила ввоза лекарств

Изменения в правила ввоза лекарств разработаны в связи с необходимостью перехода до 2021 года федеральных министерств и ведомств на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации». Документ размещен на портале regulation.gov.ru .

Изменения разработаны в связи с необходимостью перехода до 2021 года федеральных министерств и ведомств на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде.

Правила не распространяются на ввоз образцов тест-штаммов микроорганизмов, культур клеток, образцов веществ, применяемых для контроля качества лекарственного средства при проведении экспертизы предложенных методов контроля качества лекарственного средства и качества представленных образцов лекарственного средства с использованием этих методов в целях государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения.

Также проектом постановления уточняется, какими документами и сведениями может быть обосновано количество ввозимых лекарственных средств, исключается повторное представление заключений консилиумов врачей, если по ним выдано заключение ранее (кроме консилиумов врачей, в которых прописаны лекарственные препараты пожизненно).

В проекте постановления содержатся обязательные требования, которые подлежат проверке при предоставлении государственной услуги по выдаче заключений.

Отказать в выдаче заключения могут в случае предоставления неполных или недостоверных сведений, а также в том случае, если заявленный для ввоза в Россию препарат запрещен к медицинскому применению ‎на территории ЕАЭС.

Елена Сидорова

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