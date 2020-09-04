Филиппины ведут переговоры с Россией о поставках вакцины от COVID-19

Власти Филиппин ведут переговоры о закупке вакцин против коронавирусной инфекции. Страна планирует закупить 40 млн доз вакцин за 400 млн долл. Переговоры ведутся с Россией, Китаем и американской компанией Pfizer.

Филиппины – одна из нескольких развивающихся стран с большим населением, которая запасается вакцинами против коронавирусной инфекции на фоне высокого глобального спроса. Министерство здравоохранения Филиппин заявило о запланированных встречах с представителями Посольства Российской Федерации и американской фармацевтической компании Pfizer по вопросу закупки вакцин против COVID-19, пишет Reuters.

Как отметила заместитель министра здравоохранения страны Розарио Вергейре, эти переговоры не повлияют на сотрудничество в этой области с другими сторонами.

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил мнение, что страна сможет вернуться к нормальной жизни к декабрю текущего года, возлагая надежды на доступность вакцин, в т.ч. из Росии и Китая. Власти Филиппин планируют закупить в общей сложности 40 млн доз вакцин за 400 млн долл. Этого достаточно для вакцинации 20 млн человек, что составляет пятую часть населения страны.

Ранее в Pfizer заявили, что данные по эффективности вакцины, которую компания разрабатывает совместно с немецкой BioNTech, могут быть известны к концу октября.

По словам пресс-секретаря Президента Филиппин, клинические исследования российской вакцины в стране начнутся в октябре 2020 года. Сам глава государства намерен сделать прививку уже в мае следующего года.

Илья Дугин

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