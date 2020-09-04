Дмитриев: Изменения правил агрегации при маркировке приведут к росту себестоимости лекарств

В связи с внесением изменений в Постановление Правительства № 1556 и прекращением агрегации различных маркированных препаратов в один короб ситуация на рынке ухудшится. Однако кто пострадает в ней больше всего, пока говорить сложно. Велик риск, что заметнее всего это отразится на пациенте.

Прекращение с 1 сентября агрегации различных маркированных препаратов в один короб осложнит движение препаратов по товаропроводящей цепочке. Кому нововведение доставит наибольшие неудобства, пока непонятно. Такое мнение в интервью «ФВ» высказал глава Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

«Пока сложно прогнозировать, кто в этой ситуации окажется в самом незавидном положении, — считает Дмитриев. — Не очень понятно, как, на каком этапе, кем это положение постановления правительства должно быть реализовано на практике. Но в любом случае крайним может оказаться пациент, поскольку изменения правил агрегации ведут к затягиванию времени и росту себестоимости препаратов».

По словам Дмитриева, участники рынка неоднократно поднимали перед регулятором тему упрощения СМДЛП с учетом лучших мировых практик, когда в информационную систему передаются сведения только о производстве и выбытии, а не обо всех этапах перемещения товара. Такие инициативы были озвучены снова и в ходе совместного совещания Росздравнадзора и ЦРПТ, которое состоялось 1 сентября.

Екатерина Погонцева

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