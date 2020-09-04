LEO Pharma продаст права на четыре препарата немецкой Cheplapharm

LEO Pharma объявила о продаже прав на четыре препарата компании Cheplapharm за 300 млн евро. Сделку планируется завершить к декабрю 2020 года после выполнения необходимых условий. LEO Pharma намерена разрабатывать оригинальные дерматологические препараты.

Датская фармацевтическая компания LEO Pharma A/S объявила о продаже четырех непрофильных активов немецкой Cheplapharm. Сумма сделки – 300 млн евро. Этот шаг является частью стратегии датской компании, направленной на разработку инновационных препаратов в области дерматологии, пишет FirstWord Pharma.

Датская компания продаст права на препараты для лечения костных нарушений при хронической болезни почек, а также дерматологических и гинекологических заболеваний, в частности One-Alpha, «Локоид», «Пимафуцин» и «Зинерит». Общий объем продаж этих препаратов в 2019 году составил 110 млн евро. Сделку планируется завершить к декабрю 2020 году.

По данным госреестра лекарственных средств, на российском рынке в различных лекарственных формах представлены препараты «Локоид» (гидрокортизон), «Пимафуцин» (натамицин) и «Зинерит» (цинка ацетат/эритромицин). Последний содержит подсушивающее средство и антибиотик и применяется для лечения угревой сыпи.

Препарат «Локоид» содержит глюкокортикоид и также применяется при заболеваниях кожи. «Пимафуцин» – противогрибковое средство, используемое главным образом в гинекологии, а также при грибковых поражениях кожи и отитах.

One-Alpha применяется для восполнения дефицита витамина D при заболеваниях костей.

Илья Дугин

Анастасия Теслина

pharmvestnik