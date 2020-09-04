Stada инвестирует 13 млн евро в развитие российских фармпредприятий

Исполнительный вице-президент Stada в России и СНГ Штефан Эдер рассказал, что в течение трех лет компания планирует предоставить 13 млн евро для увеличения мощности локальных фармпредприятий в России. По его словам, за последние 15 лет общая сумма прямых инвестиций компании в российский фармрынок составила порядка 1 млрд евро.

По данным Stada, международные фармацевтические компании в период с 2010 по 2019 годы направили в развитие отрасли около 241 млрд рублей прямых инвестиций. Общий вклад компаний (с учетом расходов на оплату труда и совокупного косвенного влияния на развитие экономики России) отмечен на уровне 1,2 трлн рублей.

При этом Stada, как крупнейший инвестор, за последние 15 лет направила почти 1 млрд евро прямых инвестиций для развития рынка фармацевтического производства в России.

«Российский рынок – второй по значимости для Stada. Мы стремимся совершенствовать систему здравоохранения, обеспечивая российских пациентов необходимыми лекарствами. За счет этого растет бизнес компании, и Stada имеет возможность продолжать финансирование в российскую экономику», – отметил Штефан Эдер.

В ноябре 2019 года Stada объявила о покупке части портфеля Takeda в России и СНГ за $660 млн. Передаваемый портфель включал безрецептурные лекарства, БАДы, отдельные препараты в области кардиозаболеваний, заболеваний органов дыхания, диабета. Одним из самых значимых на этих рынках препаратов является препарат для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Кардиомагнил (ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид).

Stada Arzneimittel AG – немецкий производитель дженериков и безрецептурных препаратов, продукция представлена в 120 странах. В России в портфеле Stada – более 150 наименований лекарств, здесь компании принадлежит «Нижфарм». В 2019 году продажи группы Stada AG достигли 2,6 млрд евро, скорректированная чистая прибыль – 625,5 млн евро.

Фото: stada.ru

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