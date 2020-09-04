Sanofi: поставка Фризиума в Россию ожидается не раньше 2021 года

Первая поставка противосудорожного препарата Фризиум (клобазам) от Sanofi, на который в конце августа 2020 года Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение, планируется на российский рынок не ранее чем в 2021 году. Представитель компании объяснил это техническими проблемами: необходимо уточнить объемы и условия поставки. Первая поставка противосудорожного препарата Фризиум (клобазам) от Sanofi, на который в конце августа 2020 года Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение, планируется на российский рынок не ранее чем в 2021 году. Представитель компании объяснил это техническими проблемами: необходимо уточнить объемы и условия поставки.

«Санофи Россия» ожидает, что первая поставка ​лекарственного препарата Фризиум в РФ будет осуществлена не ранее начала 2021 года – после уточнения объемов, коммерческих условий поставки​ и размещения заказа на производстве», – сказал директор по корпоративным связям Sanofi в Евразийском регионе Юрий Мочалин изданию «Такие дела», уточнив, что изготавливать лекарство будут на заводе во Франции, а поставщиком на российском рынке станет Московский эндокринный завод.

Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в Facebook отметила, что до поставки Фризиума в Россию его надо будет получать через Минздрав.

«Компания Санофи наконец-то прокомментировала – поставка новозарегистрированного Фризиума в Россию будет примерно через полгода. Только тогда его можно будет купить в аптеке рядом с домом по рецепту. До этого продолжаем получать детям и взрослым Фризиум в ручном режиме через Минздрав», – написала Мониава.

Регистрационное удостоверение на Фризиум министерство здравоохранения выдало 24 августа. Компания Sanofi подала необходимые документы 30 сентября 2019 года, тогда Минздрав обещал зарегистрировать препарат в ускоренном режиме, однако процесс регистрации продлился почти год.

Правительство РФ выделило деньги на закупку препарата и утвердило правила ввоза после резонансных случаев, когда матери больных детей, которые заказали препарат через интернет в 2019 году, чуть не стали фигурантками уголовного дела. Потребность во Фризиуме, по оценкам Минздрава, имеется у 2-3 тысяч детей.

В январе 2020 года на ввоз отсутствующих в России лекарств для детей правительство выделило порядка 22 млн рублей, в 2019 году на эти же цели направили 26,1 млн рублей.