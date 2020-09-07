«Сантэнс» и «Красота и Здоровье» заключили договор на логистическое обслуживание

ГК «Сантэнс» и ООО «Красота и Здоровье» – один из лидеров лечебной косметики (бренд «Лошадиная сила») объявили о заключении соглашения на оказание комплексного логистического обслуживания.

Договор предусматривает оказание услуг по хранению и обработке продукции компании на складе ГК «Сантэнс» для последующей ее дистрибуции на территории РФ. «Благодаря слаженной работе профессиональной команды проект с компанией «Красота и Здоровье» проработан и запущен в короткий срок, – подчеркивают в «Сантэнс». – Старт операций состоялся в августе 2020 года».

«Группа Компаний «Сантэнс» демонстрирует устойчивое развитие и постоянное совершенствование бизнес-процессов по обеспечению полноценной логистической и транспортной инфраструктуры, – отметила коммерческий директор ООО «Красота и Здоровье» Валентина Мозговая. – Наша компания ценит высокое качество услуг, возможность оперативного управления товарными потоками и обработки грузов на единой операционной площадке Группы Компаний «Сантэнс», включая доставку по всей территории Российской Федерации. Это позволит нам оптимизировать расходы по обслуживанию, а также повысить качество и оперативность работы с дистрибьюторами, распределительными центрами, ритейлом».

В планы «Сантэнс» по сотрудничеству с компанией «Красота и Здоровье» входит укрепление отношений и расширение комплекса оказываемых услуг.

«Безусловно, для нас этот проект – важный этап развития группы компаний, – подчеркнул директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов. – Сотрудничество с компанией «Красота и Здоровье» открывает большие возможности. Мы планируем транслировать полученный опыт работы на других потенциальных клиентов и формируем конкурентное предложение для производителей косметической продукции. В стратегии «Сантэнс» один из фокусов развития – это сегмент косметической продукции».

Источник: ГК «Сантэнс»

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