Правительство утвердило правила ограничения цен на лекарства и медизделия на время эпидемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления, позволяющие правительству устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медизделия в условиях чрезвычайной ситуации, а также при возникновении угрозы распространения опасного заболевания или если розничные цены выросли за месяц на 30% и более. Такие случаи фиксировались в начале пандемии новой коронавирусной инфекции, в особенности цены росли на средства индивидуальной защиты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления, позволяющие правительству устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медизделия в условиях чрезвычайной ситуации, а также при возникновении угрозы распространения опасного заболевания или если розничные цены выросли за месяц на 30% и более. Такие случаи фиксировались в начале пандемии новой коронавирусной инфекции, в особенности цены росли на средства индивидуальной защиты.

При наступлении таких случаев власти регионов будут направлять в Росздравнадзор заявки с обоснованием своих предложений. Служба рассмотрит их и направит в Минздрав.

Если речь идет о ЧС или распространении опасных заболеваний, ведомство обязано внести в правительство проект нормативного акта в течение трех дней. Если же на лекарства и медизделия резко выросли цены, то сначала в течение 30 дней будет проведен мониторинг цен.

В каждом регионе будут установлены свои размеры оптовой и розничной надбавок.

Указ, дающий правительству полномочия на такие действия, был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 26 марта 2020 года. Ограничения могут вводиться не более чем на 90 календарных дней.

В начале апреля 2020 года правительство назначило структуру ГК «Ростех» – АО «Росхимзащита» – федеральным оператором рынка медицинских масок, введя для всех региональных и розничных участников ограничение на максимальную наценку. При оптовых поставках наценка не должна была превышать 10% от закупочной цены или себестоимости, включая логистические и транспортные расходы, на каждом этапе товаропроводящей цепочки, а при продаже в розницу – составлять не более 10 копеек за единицу медизделия.

Однако спустя две недели постановление было отменено. В Минпромторге тогда пояснили, что контроль за оборотом продукции готовы взять на себя регионы.