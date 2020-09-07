В ЕАЭС продлили взаимное признание национальных сертификатов GMP до 2025 года

Эти изменения позволят исключить возобновление повторных инспекций производителей лекарств с 1 января 2021 года

Совет Евразийской экономической комиссии 4 сентября расширил положения Решения Совета Комиссии от 3 ноября 2016 г. № 93 «О признании результатов инспектирования производства лекарственных средств» в части взаимного признания при национальной регистрации сертификатов GMP Союза за счет их применения для лекарственных препаратов, произведенных за пределами Евразийского экономического союза.

На период с 2021 до 2025 года установлено взаимное признание,

во-первых, национальных сертификатов GMP государств Евразийского экономического союза,

во-вторых, сертификатов GMP Союза при внесении изменений в регистрационное досье и продлении национальных регистрационных удостоверений для лекарств, произведенных в ЕАЭС,

в-третьих, при национальной регистрации сертификатов GMP Союза для лекарственных средств, произведенных в третьих странах.

Эти изменения позволят исключить возобновление повторных инспекций производителей лекарственных средств со стороны уполномоченных органов государств ЕАЭС с 1 января 2021 года. Их цель – сокращение издержек регуляторных органов и производителей, увеличение доступности лекарственных препаратов.

gmpnews