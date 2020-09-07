Разработчики вакцин от COVID-19 выступят с заявлением о безопасности своей продукции

Чтобы успокоить общественность по поводу безопасности и эффективности вакцин против коронавирусной инфекции, ведущие компании планируют сделать соответствующее заявление. Они намерены объявить, что заявки на одобрение их продукции будут направлены в FDA только после получения полных данных завершающей фазы клинических исследований.

Ряд разработчиков вакцин против COVID-19, в том числе GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna, намерены в ближайшие дни выступить с совместным заявлением. По предварительным данным, фармкомпании сообщат, что направят заявки на одобрение своих продуктов в FDA только при наличии исчерпывающих данных об их безопасности и эффективности в процессе III фазы клинических исследований. Этот шаг является ответом на политическое давление на регулятора с целью одобрения вакцины в возможно короткие сроки, пишет FirstWord Pharma.

На недавней пресс-конференции президент Дональд Трамп объявил о возможной готовности вакцины до 1 ноября 2020 года. Между тем энтузиазм главы государства охладил руководитель президентской программы по ускорению разработки вакцины против COVID-19 «Сверхзвуковая скорость» д-р Монсеф Слауи. По его словам, появление одобренной вакцины до президентских выборов 3 ноября крайне маловероятно.

Комментируя информацию о заявлении, бывший руководитель Организации биотехнологических инновационных исследований (BIO) Джим Гринвуд заявил, что ни одна компания не хочет выпускать на рынок продукт, не убедившись в его безопасности и эффективности в соответствии со строжайшими стандартами FDA.

Илья Дугин

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