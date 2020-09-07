Германия выделит Curevac 300 млн долл. на вакцину от COVID-19

Curevac получила от Правительства Германии финансовую помощь в размере 300 млн долл. в целях ускорения разработки кандидатной вакцины против COVID-19 и строительства предприятия для ее производства. Компания получит возможность произвести 100 млн доз до конца текущего года.

Правительство Германии профинансировало биотехнологическую компанию Curevac для того, чтобы ускорить выпуск вакцины от COVID-19. Средства пойдут в том числе на организацию производства препарата, пишет Reuters.

Curevac является одним из разработчиков вакцины на основе матричной РНК (мРНК). Эта технология также применяется при разработке лекарственных препаратов для лечения онкологических и редких заболеваний.

В области разработки вакцины на основе технологии мРНК немецкая компания конкурирует с американской Moderna и другой немецкой компанией – Biontech. Как отмечал ранее крупный акционер Curevac – миллиардер Дитмар Хопп, – у компании есть все шансы выпустить 100 млн доз вакцины к концу 2020 года.

Curevac может также расширить сотрудничество с компанией Grohmann (подразделение компании Tesla Илона Маска) в области разработки так называемых РНК-принтеров, представляющих собой автоматизированные установки по производству РНК-вакцин.

Сам Илон Маск посетил Curevac, что вызвало слухи о его возможном инвестировании в компанию, однако Дитмар Хопп назвал эту информацию полным вымыслом.

Илья Дугин

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