Две компании оспорили патенты Novartis на финголимод

Несколько компаний оспаривают патенты Novartis на препарат финголимод. Оба патента имеют схожие формулировки, и заявители утверждают, что они по сути защищают одно и то же. Novartis настаивает, что патенты имеют определенные юридические отличия.

В этом году российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» и кипрская компания Forianelli trading limited подали возражения против выдачи патентов Novartis, которые касаются препарата финголимод. Его применяют в лечении рассеянного склероза.

Речь идет о патентах № 2569732 и 2617502 с одинаковым названием «Модуляторы рецептора S1P для лечения рассеянного склероза». Эти патенты выданы на 20 лет и, согласно формулировкам в независимых пунктах, описывают одно и то же: пациенту перорально вводят в суточной дозе 0,5 мг модулятора рецептора S1P.

Как объяснил патентный поверенный Алексей Михайлов, который представляет интересы Forianelli trading limited, один из патентов защищает «способ» (№ 2617502), а другой – «применение» (№ 2569732). По его словам, оба эти патента защищают практически идентичные изобретения и по сути различаются только словесной формулировкой независимых пунктов.

В Novartis настаивают, что патенты, несмотря на кажущуюся схожесть объектов охраны, имеют свои юридические отличия, закрепленные в законодательстве. В пресс-службе отметили, что изобретения, которые защищают «способ» и «применение», относятся к разным категориям, в отношении которых применяются разные требования на этапе рассмотрения заявки на получение патента.

Маргарита Грошева

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