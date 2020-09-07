В 2019 году ФАС снизила 242 предельные цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП

Изменение системы ценообразования и переход от неэффективного «затратного» метода на индикативные параметры позволили ФАС в 2019 году снизить 242 цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Начиная с 2016 года снижено более 1 тыс. предельных отпускных цен производителей на препараты из Перечня ЖНВЛП.

До конца 2020 года ФАС России предстоит завершить масштабный пересмотр всех зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), цены на которые были зарегистрированы в 2010–2019 годах. Эта работа уже сегодня приводит к снижению цен на препараты в реальном выражении. Такая информация приводится в докладе о состоянии конкуренции за 2019 год, сообщается на сайте ФАС.

Согласно данным доклада, начиная с 2016 года антимонопольная служба снизила более 1 тыс. предельных отпускных цен производителей на жизненно важные препараты. Средний размер снижения составил 40%.

Взаимозаменяемость лекарственных препаратов

Также в докладе отмечается важность принятия закона, разработанного Минздравом России по инициативе и совместно с ФАС России, который предусматривает определение взаимозаменяемости для большинства лекарственных препаратов до конца 2021 года.

Необходимость поправок была вызвана тем, что в соответствии с порядком, утвержденным в 2014 году, препараты, зарегистрированные как воспроизведенные по отношению к соответствующим референтным, не признавались взаимозаменяемыми и могли формировать разные предметы закупок.

Некоторые лекарственные препараты регистрировались как воспроизведенные, при этом их регистрационные досье не содержали результатов соответствующих клинических исследований. Отдельные воспроизведенные препараты регистрировались в принципиально отличных от референтных лекарственных препаратов лекарственных формах и дозировках – более чем по 900 регистрационным удостоверениям препаратов лекарственные формы референтных и соответствующих им воспроизведенных лекарственных препаратов отличаются друг от друга. Это также позволяет формировать разные предметы закупок и вводить в заблуждение потребителей в аптеках.

Кроме того, выявлены факты регистрации нескольких референтных лекарственных препаратов, соответствующих одному международному непатентованному наименованию, что противоречит мировой практике регистрации лекарственных препаратов и создает условия для искусственной монополизации рынков лекарств.

Поэтому только 16% всех обращаемых в России лекарственных препаратов в рамках процедуры определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов признавались Минздравом России взаимозаменяемыми.

Ключевым изменением порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, введенным Федеральным законом от 27.12.2019 № 475-ФЗ, является признание взаимозаменяемости зарегистрированных лекарств, в регистрационных досье на которые имеются результаты соответствующих клинических исследований по отношению к референтному препарату.

Также новый порядок сформировал четкий и ясный алгоритм определения взаимозаменяемости, увеличил перечень лекарственных препаратов, в отношении которых определяется взаимозаменяемость, значительно сократил сроки определения взаимозаменяемости, утвердил механизм приостановки обращения препаратов и отмену государственной регистрации в случае неприведения регистрационного досье к современным требованиям.

Меры по развитию конкуренции в сфере здравоохранения

В докладе ФАС предложила ряд мер, направленных на развитие конкуренции в сфере здравоохранения. В частности, введение требования к аптечным организациям о первом предложении покупателям наиболее дешевого взаимозаменяемого лекарственного препарата, требования об информировании покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых лекарственных препаратов и ценах на них.

Также ФАС предложила проработать вопрос о закреплении в нормативных актах возможности участия владельцев товарных агрегаторов в дистанционной продаже лекарств, поскольку это позволит повысить уровень конкуренции. Кроме того, ведомство предлагает разработать административный регламент осуществления контроля за дистанционной торговлей лекарственными препаратами.

pharmvestnik